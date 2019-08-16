«Не украл у государства, а сэкономил». Серебренников потратил на «Платформу» больше выделенных из бюджета средств
Проведенная повторно экспертиза установила, что проект «Платформа» режиссера Кирилла Серебренникова стоил больше, чем на него дало государство.
«Осуществление проекта «Платформа» было значительным культурным явлением», – цитирует 16 августа текст экспертизы ТАСС.
Эксперты установили, что сумма расходов составила 300 миллионов рублей, тогда как из бюджета было выделено чуть более 200 миллионов. Проверка показала, что Серебренников «сэкономил около 80 миллионов рублей».
«Серебренников не украл у государства, а сэкономил для государства», – приводит слова адвоката Дмитрия Харитонова телеканал «360» в своем Telegram-канале.
При этом ранее экспертиза по «Седьмой студии» не смогла найти нецелевые расходы по причине отсутствия бухгалтерских документов.
Повторную экспертизу суд назначил четыре месяца назад по ходатайству стороны защиты. Адвокаты настаивали, что проведенное на стадии предварительного расследования исследование не могло быть объективным из-за недостатка информации у экспертов.
Справка:
По версии обвинения, при реализации проекта «Платформа» сотрудники «Седьмой студии», включая режиссера Кирилла Серебренникова, получали значительные зарплаты, а расписывались за меньшие суммы и ими отчитывались. Разница в документальных цифрах и общем объеме госфинансирования «Платформы», около 130 млн рублей, считается похищенной. Вместе с Серебренниковым судят руководителя «Седьмой студии» Юрия Итина, главу «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшую сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум.