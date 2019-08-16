«Не украл у государства, а сэкономил». Серебренников потратил на «Платформу» больше выделенных из бюджета средств

Проведенная повторно экспертиза установила, что проект «Платформа» режиссера Кирилла Серебренникова стоил больше, чем на него дало государство.

«Осуществление проекта «Платформа» было значительным культурным явлением», – цитирует 16 августа текст экспертизы ТАСС.

Эксперты установили, что сумма расходов составила 300 миллионов рублей, тогда как из бюджета было выделено чуть более 200 миллионов. Проверка показала, что Серебренников «сэкономил около 80 миллионов рублей».

«Серебренников не украл у государства, а сэкономил для государства», – приводит слова адвоката Дмитрия Харитонова телеканал «360» в своем Telegram-канале.

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При этом ранее экспертиза по «Седьмой студии» не смогла найти нецелевые расходы по причине отсутствия бухгалтерских документов.

Повторную экспертизу суд назначил четыре месяца назад по ходатайству стороны защиты. Адвокаты настаивали, что проведенное на стадии предварительного расследования исследование не могло быть объективным из-за недостатка информации у экспертов.