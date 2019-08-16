Россия продолжает «скидывать» облигации США

Россия в июне 2019 года сократила вложения в государственный долг США на $ 1,17 млрд, до $ 10,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского минфина.

При этом вложения России в долгосрочные казначейские бумаги США составили $ 5,296 млрд (против $ 5,250 млрд в мае), в краткосрочные — $ 5,552 млрд по сравнению с $ 6,774 млрд в мае. В предыдущем отчете минфина США сообщалось о том, что РФ продала облигаций Североамериканских Штатов всего на 112 миллиона долларов.

В годовом выражении объем вложений России в американский госдолг в июне уменьшился на $ 4,1 млрд.