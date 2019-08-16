Один из налетчиков на магазин на Энгельса задержан. Остальных обладателей мешка сигарет ищут

Один из вероятных участников ночного налета на круглосуточный магазин на севере Петербурга установлен и задержан. Как ранее сообщала «Фонтанка», с кэшем разбойникам не очень повезло, поэтому группой забирали из торговой точки запас сигарет.

«По горячим следам сотрудники полиции задержали одного из предполагаемых злоумышленников – 25-летнего гражданина. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Приняты все необходимые меры к розыску и задержанию остальных участников преступления», – заявляет утром 16 августа ГУ МВД РФ по городу и области.

Напомним, в торговую точку на проспекте Энгельса, 94, налетчики в масках заявились сегодня около трех часов ночи. Продемонстировав продавцу пистолет и нож, вскрыли кассу. Там было несколько тысяч рублей. Поэтому пришлось довольствоваться алкоголем в ящиках, мобильным телефоном и мешком сигарет с опустошенных полок.