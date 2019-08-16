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Общество
16.08.2019 11:20
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«Он сошел с ума». Дания не хочет продавать Гренландию Трампу

Датские власти посчитали несерьезной идею Дональда Трампа о покупке самого большого острова в мире, который имел бы важное геополитическое значение для Америки. 

«Мысль о том, что Дания может продать 50 тысяч своих граждан Соединенным Штатам, абсолютно безумна», – цитирует 16 августа заявление представителя Датской народной партии Серена Есперсена издание Jyllands Posten. 

По его словам, Трамп мог пошутить о планируемом приобретении, однако если американский лидер говорил серьезно, то «это окончательное доказательство того, что он сошел с ума».

При этом депутат от Гренландии в датском парламенте Айя Хемниц Ларсен заверила, что ее остров «не является товаром». Она отметила, что Гренландия относится к Северной Европе, и «есть некоторые опасения по поводу того, какое общество будет [на острове], если  Гренландия станет американской». 

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Бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен также негативно отнесся к идее руководства США. «Это, должно быть, первоапрельская шутка», – так он отреагировал в своем твиттере. 

Напомним, что 15 августа издание The Wall Street Journal написало, что Трамп обсуждает со своими советниками идею покупки Гренландии.

 

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