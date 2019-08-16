Суд Киргизии оставил экс-президента страны Атамбаева под арестом

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Обстановка в Киргизии обострилась на фоне преследования и задержания экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. 7 августа спецназ предпринял попытку штурма резиденции Атамбаева, но его сторонники помогли ему избежать задержания.

8 августа Атамбаев принял решение сдаться, его арестовали и допросили в Госкомитете Нацбезопасности Киргизии, писало «РИА Новости». Против него было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство и организации захвата заложников. Также Атамбаеву вменяют незаконное получение земельного участка в селе Кой-Таш.

В июне депутаты Жогорку Кенеша, парламента Киргизии, проголосовали за лишение бывшего президента республики неприкосновенности. Атамбаева обвиняют по статье 319 «Коррупция» Уголовного кодекса КР.