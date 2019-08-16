Суд Киргизии оставил экс-президента страны Атамбаева под арестом
Бишкекский городской суд на выездном заседании постановил оставить экс-президента Киргизии Алмазбека Атабмаева под арестом в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) до 26 августа, сообщает агентство «24.kg».
Бывший президент Алмазбек Атамбаев останется под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа https://t.co/3yvZ2E8AUQ— ИА 24.kg (@_24_kg) 16. August 2019
По словам адвоката бывшего президента Сергея Слесарева, судьи своим решением нарушили конституцию республики.
«Судебное заседание было закрытым, хотя в постановлении говорилось о том, что оно будет открытым. К сожалению, решение первой инстанции оставлено в силе. Прежде всего судьи нарушили конституцию», — сказал он.
Справка:
Обстановка в Киргизии обострилась на фоне преследования и задержания экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. 7 августа спецназ предпринял попытку штурма резиденции Атамбаева, но его сторонники помогли ему избежать задержания.
8 августа Атамбаев принял решение сдаться, его арестовали и допросили в Госкомитете Нацбезопасности Киргизии, писало «РИА Новости». Против него было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Его обвиняют в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство и организации захвата заложников. Также Атамбаеву вменяют незаконное получение земельного участка в селе Кой-Таш.
В июне депутаты Жогорку Кенеша, парламента Киргизии, проголосовали за лишение бывшего президента республики неприкосновенности. Атамбаева обвиняют по статье 319 «Коррупция» Уголовного кодекса КР.