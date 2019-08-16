Повторная экспертиза не смогла установить факт нецелевых расходов в «Седьмой студии» – бухгалтерских документов нет

Повторная экспертиза по делу режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов завершена. Расходы «Седьмой студии» изучить не удалось – документов нет.

Об этом 16 августа сообщает ТАСС: в Мещанском райсуде Москвы продолжается рассмотрение дела.

«Поступило дело, вернулось заключение экспертизы», – сказала судья Ирина Аккуратова, добавив, что результаты приобщены к материалам уголовного дела. Оглашение результатов экспертизы в эти минуты продолжается.

Известно, что эксперты не смогли установить сумму расходов «Седьмой студии» из-за отсутствия финансовых документов.

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«Не представляется возможным установить общую сумму расходов "Седьмой студии" в связи с отсутствием финансовых и бухгалтерских документов. По той же причине не представляется возможным установить, имели ли место нецелевые расходы», – зачитала выводы экспертизы судья Ирина Аккуратова.

Ранее судья приостановила слушания по существу дела, назначив повторную комплексную комиссионную, оценочную, искусствоведческую, финансово-экономическую экспертизу. Результаты предыдущей (ее провели на стадии предварительного следствия) вызывали возражения у защиты обвиняемых. Адвокаты считали, что у экспертов не было достаточно данных для сделанных ими выводов и попросили суд о новых финансовой и искусствоведческой экспертизах. Это, по их мнению, может серьезно повлиять на исход процесса.