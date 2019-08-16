Повторная экспертиза не смогла установить факт нецелевых расходов в «Седьмой студии» – бухгалтерских документов нет
Повторная экспертиза по делу режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов завершена. Расходы «Седьмой студии» изучить не удалось – документов нет.
Об этом 16 августа сообщает ТАСС: в Мещанском райсуде Москвы продолжается рассмотрение дела.
«Поступило дело, вернулось заключение экспертизы», – сказала судья Ирина Аккуратова, добавив, что результаты приобщены к материалам уголовного дела. Оглашение результатов экспертизы в эти минуты продолжается.
Известно, что эксперты не смогли установить сумму расходов «Седьмой студии» из-за отсутствия финансовых документов.
«Не представляется возможным установить общую сумму расходов "Седьмой студии" в связи с отсутствием финансовых и бухгалтерских документов. По той же причине не представляется возможным установить, имели ли место нецелевые расходы», – зачитала выводы экспертизы судья Ирина Аккуратова.
Ранее судья приостановила слушания по существу дела, назначив повторную комплексную комиссионную, оценочную, искусствоведческую, финансово-экономическую экспертизу. Результаты предыдущей (ее провели на стадии предварительного следствия) вызывали возражения у защиты обвиняемых. Адвокаты считали, что у экспертов не было достаточно данных для сделанных ими выводов и попросили суд о новых финансовой и искусствоведческой экспертизах. Это, по их мнению, может серьезно повлиять на исход процесса.
Справка:
По версии обвинения, при реализации проекта «Платформа» сотрудники «Седьмой студии», включая режиссера Кирилла Серебренникова, получали значительные зарплаты, а расписывались за меньшие суммы и ими отчитывались. Разница в документальных цифрах и общем объеме госфинансирования «Платформы», около 130 млн рублей, считается похищенной. Вместе с Серебренниковым судят руководителя «Седьмой студии» Юрия Итина, главу «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшую сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум.