«Корма для птиц нет». Подмосковные власти отрицают вину свалки в столкновении чаек и самолета «Уральских авиалиний»

На свалку рядом с озером Глушица больше не заводят отходы, которые могли бы привлекать птиц, заверяет министерство экологии и природопользования Московской области. Но неудачное расположение аэропорта Жуковский признает.

«При участии минэкологии часть участков были изъяты у недобросовестных собственников и переданы в муниципальную собственность, после чего администрация Жуковского начала работы по ликвидации свалок... Остатки органики сгнили, то есть корма для птиц нет», – заявило 16 августа ведомство в комментарии РИА Новости.

По словам чиновников, на свалке несколько лет сваливали «коммунальные и строительные отходы». При этом инспекторы эконадзора несколько раз привлекали к ответственности владельцев участков. В минэкологии подчеркнули, что бытовые отходы на свалку больше не завозятся.

При этом власти не отрицают наличия птиц, отмечая, что аэропорт Жуковский «расположен неудачно», так как в этом районе находятся несколько водных объектов с чайками. Вчера, 15 августа, около озера Глушица не было выявлено такого большого скопления птиц, которые могли бы повлиять на полеты лайнеров.

Тем не менее именно птиц винят в том, что Airbus «Уральских авиалиний» 15 августа пришлось сажать прямо в поле в Раменском районе Московской области.