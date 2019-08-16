Видео налета на проспекте Энгельса: с рублями не повезло – выметаем твердую валюту

С разбойниками, напавшими на магазин, разбираются в Выборгском районе Петербурга. Ребята в масках, с оружием, а все силы они бросили на табачную продукцию. Пока не набили солидный мешок – не ушли.

По информации «Фонтанки», рано утром 16 августа в продуктовый магазин на проспекте Энгельса, 94, забежала группа резвых персонажей. Зачем при таком перевесе в живой силе им нужен был пистолет и нож – непонятно, но они все же продемонстрировали вооружение продавцу и начали экспроприацию.

В кассе ими было обнаружено лишь 20 тысяч рублей, поэтому основному разграблению подвергся стенд с сигаретами. Огромный черный мешок, набитый продукцией, они вынесли буквально в классическом стиле ночных грабителей.

Оставшийся общаться с полицией продавец уверенно говорит, мол, разговаривали на русском, но с акцентом. А так как он сам из Киргизии, то, по его мнению, гости тоже были из Средней Азии.