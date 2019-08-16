Минздрав прокомментировал задержание матери с зарубежным лекарством для ребенка. Эффективность таблеток обещают проверить, но напоминают о зарубежных аналогах

Препарат «Фризиум», применяемый для лечения эпилепсии, не зарегистрирован в России. Он также входит в список психотропных веществ, поэтому его оборот ограничен. Так прокомментировало Министерство здравоохранения задержание матери больного ребенка за заказ медикамента за границей.

«Препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации», – приводит сообщение Минздрава 16 августа РИА Новости.

Чиновники добавили, что «Фризиум» не зарегистрирован в России, разработчик и производитель не проводили проверку его эффективности и безопасности у пациентов в РФ.

В Минздраве напомнили, что получить незарегистрированный препарат по жизненным показаниям конкретного пациента можно только по заявлению медицинской, научной, образовательной организации; производителя либо разработчика лекарственного средства; организации оптовой торговли, в срок, не превышающий пяти рабочих дней. Плата за выдачу разрешения не взимается.

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При этом в России зарегистрированы десятки противоэпилептических препаратов. По поручению министра Вероники Скворцовой Российская противоэпилептическая лига готовит экспертное заключение по эффективности «Фризиума», отметили в пресс-службе.

Напомним, об очередном задержании матери тяжело больного ребёнка 15 августа рассказала директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, москвичку Елену задержали в почтовом отделении на Челобитьевском шоссе. Она заказала лекарство от эпилепсии, в России аналогов ему нет. Посылку из-за рубежа конфисковали.