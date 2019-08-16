Почему русский 5G останется цвета хаки. Путин поддержал запрет на выделение приоритетных радиочастот

Военным нужнее, - решил Владимир Путин судьбу радиочастот, которые в других странах уже отданы под новое поколение связи 5G. «Фонтанка» разбиралась в причинах «телеком-суверенности».

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Столь желаемый российскими властями «прорыв» если и наступит, то точно не в сфере телекома. Президент России Владимир Путин не подарил этому бизнесу сенсацию. Радиочастоты военных, которые в своё время со скрипом давались для сетей 3G, а потом для 4G, не достанутся следующему поколению мобильной связи. Резолюция «Согласен» на письме Совета безопасности о том, что нельзя забирать у российских военных столь нужные телекому частоты для сетей 5G, делает туманным будущее русской виртуальной реальности.

Конечно, можно и в этом вопросе быть неподражаемо «суверенными», не давая бизнесу частоты, которые в других странах не являются «военной тайной», как в России, но тогда качество российских сетей 5G и стоимость пользования ими будут и хуже и дороже, рассказали «Фонтанке» эксперты и сами мобильные операторы. Военные традиционно молчат о своих планах использования запретных для гражданских радиочастот.

Зачем нам пятая G

Перспективы внедрения в России высокоскоростного стандарта мобильной связи 5G напоминают по описанию крылатые «Нью-Васюки», с одной поправкой – иронии тут нет. Когда новая технология будет внедрена, промышленный интернет вещей рванет вперед. «Новая технология будет востребована при роботизации/автоматизации производств, в том числе вредных для человека, при управлении электростанциями и так далее, – привели «Фонтанке» пример в пресс-службе «Билайна». – Виртуальная и дополненная реальность – одна из областей, где 5G поможет достичь принципиально новых горизонтов и решить ключевую проблему (перенос обработки графики с устройства в облако). За счет этого VR-устройства станут дешевле, повысится их мобильность, а значит, появится возможность расширить область применения данной технологии в промышленности, обучении, медицине и так далее».

«Скорость мобильного Интернета обещают на уровне лучших домашних подключений по кабелю, – добавляет бывший технический директор «ВКонтакте», экс-директор особых направлений Telegram Антон Розенберг. – Это позволит смотреть видео в высоком качестве в режиме реального времени, без предварительной загрузки, обеспечит онлайн-трансляции в высоком качестве, будет полезно в различных играх, в том числе с использованием виртуальной реальности».

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Чистота частот

Однако экономика этих кейсов спотыкается о российскую действительность. Дело в том, что реализация любого проекта в рамках рынка сотовой связи напрямую зависит от используемого частотного диапазона. Основным диапазоном, который используется для развития 5G в мире, включая Европу, Азию и Америку, являются частоты 3,4–3,8 ГГц.

«В европейских странах эти частоты являлись открытыми и наименее загруженными», – рассказал генеральный директор информационно-аналитического портала TelecomDaily Денис Кусков. Кроме того, диапазон 3,4–3,8 ГГц обладает рядом физических свойств, наиболее отвечающих запросам операторов. «Он достаточно низкий и обладает большим ресурсом (400 МГц). Операторы имеют возможность получить в нём каналы шириной до 100 МГц, – подсказали «Фонтанке» ещё немного базовых цифр в китайской Huawei. – Такие условия лучше всего отвечают требованиям по частотному обеспечению развёртывания 5G NR в рамках спецификаций 3GPP, именно поэтому этот диапазон попал в первую волну для использования в 5G».

В России диапазон частот 3,4–3,8 ГГц используется военными и закреплен за ними. «Частоты выделены для военных целей: радиолокационной, подвижной и фиксированной связи, в том числе спутниковой», – говорит Антон Розенберг. «Де-юре эти частоты используют системы спутниковой связи ВС РФ – "Кристалл" (Р-440-о), "Барьер" (Р-438), "Легенда" (Р-439)», – уточняет гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. Попытки игроков телеком-рынка получить частоты у военных не прекращаются годами. Подбрасывает веток в огонь еще и то, что за границей чаще всего радиочастоты для мобильной связи продают на аукционах.

«В тех случаях, когда требуется "расчистка" диапазона, стоимость таких работ учитывается при организации аукциона, – говорит Юрий Брюквин. – У нас же сложилась практика распределения частот "на конкурсах" – непрозрачных процедурах. Соответственно, нет ясности, кто в этом случае будет оплачивать "демилитаризацию" частот».

«Ещё с советских времён все частоты находились в ведении Министерства обороны, в сетях третьего поколения 3G, четвёртого поколения 4G выдача частот была очень непрозрачной, поэтому рассчитывать на то, что ситуация поменялась, сейчас не приходится», – неутешителен Денис Кусков.

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Мерцания и пульсации

Однако, когда вопрос о «цифровой экономике» как символе процветания России встал ребром, казалось, дело сдвинулось с мертвой точки. Например, в июле 2017 года «МегаФон» получил решение ГКРЧ о выделении полос радиочастот в диапазонах 3400–3800 МГц и 25,25–29,5 ГГц для развертывания опытных сетей связи пятого поколения на территории городов, которые принимали матчи FIFA 2018.

Весной этого года президент РФ Владимир Путин дал поручение Совету безопасности проработать вопрос об использовании «военных» частот для сетей пятого поколения. Позже к главе государства лично обратился вице-премьер Максим Акимов, который несколько витиевато, но вместе с тем прямо сказал: «У нас есть спектр, который мы, конечно, можем предоставить, но это приведёт, скажем так, к монополизации рынка. И верхний диапазон – это 3,4–3,8 гигагерца – находится в основном в использовании для специальных задач. Необходимы, конечно, для активизации этой работы соответствующие решения, мы будем на стороне правительства координировать. Но и просили бы соответствующих ваших поручений и возможности докладывать периодически по этому вопросу в рамках доклада о нацпроекте на возглавляемом вами совете по реализации нацпроектов. Это была бы мощная поддержка этому проекту».

«Товарищ командующий, разрешите доложить»

На сегодняшний день поддержка закончилась резолюцией «Согласен» от имени Путина на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению диапазонов частот 3,4–3,8 ГГц в России.

«Видимо, министру обороны удалось убедить президента, что эти частоты больше нужны министерству, – высказывает предположение Денис Кусков. – Хотя, как мне кажется, предоставь эти частоты для сотовых операторов – уровень национальной обороны нашей страны не уменьшился бы».

«Причины могут быть самые разные: и использование этих частот в каких-то военных/космических целях, со сложным или дорогим отказом от них или переходом на другие частоты, и противостояние между разными силами в Кремле, и даже какие-нибудь идеи в духе того, что не надо идти на поводу у Запада, а лучше заставить весь мир использовать удобные нашим военным частоты, а то и вовсе желание использовать отечественные разработки (которых, скорее всего, нет) и использовать ситуацию для отказа или отдаления от иностранных технологических стандартов. Но это уже больше конспирологические теории, – говорит Антон Розенберг. – Тем не менее пока военные отказались освобождать эти частоты, и их мнение, по всей видимости, оказалось приоритетным».

Железо обойдёт запрет

Тем не менее телеком-отрасль живет по определенным технологическим стандартам, которым должно соответствовать оборудование в целях обеспечения совместимости. «Экосистемы большинства мировых вендоров сетевого и терминального оборудования на сегодняшний день уже приоритетно ориентированы на диапазон 3,4–3,8 ГГц для 5G, – поясняют «Фонтанке» в пресс-службе «Билайна» одну из основных проблем, возникающих при использовании «непопулярных» частот. – Для России вряд ли сделают исключение – рынок не такой большой, чтобы их делать».

Аналитик ГК ФИНАМ Леонид Делицын предполагает, что оставить частоты за текущими пользователями могли доводы о том, что производители оборудования для передачи и приёма сигналов могут создать оборудование для передачи в другом диапазоне достаточно быстро, чтобы это не сильно замедлило внедрение 5G операторами.

«И главное – за счёт производителей оборудования, – говорит Делицын. – Например, обсуждается выделение полосы 4,4–4,99 Гигагерц и отмечается, что у Huawei уже есть и передатчики и приёмники для этой полосы». «Одним из крупнейших разработчиков оборудования для 5G является китайская компания Huawei, – согласен Антон Розенберг. – После американских санкций её позиции на мировом рынке ослабли, но для российского рынка это вряд ли принципиально. Скорее наоборот, думаю, Китай постарается приложить все усилия, чтобы усилить своё присутствие в России».

В качестве основного отечественного игрока в деле разработки оборудования для 5G выступает госкорпорация «Ростех». В пресс-службе компании «Фонтанке» рассказали, что предполагается производство всей линейки оборудования для сетей для 5G. «Оно будет поддерживать все диапазоны, используемые заказчиками. В работе принимают участие входящие в "Ростех" концерн "Автоматика", концерн "Созвездие" и холдинг "Росэлектроника"», – уточнили в пресс-службе госкорпорации под руководством Сергея Чемезова.

«Отечественного оборудования сотовой связи, тем более 5G, конечно же, нет. Но при желании можно взять китайское и навесить шильды "сделано в России" – так у нас часто делают», – скептичен Юрий Брюквин.

«Разработать российское оборудование реально, поскольку понятие "российское" является довольно размытым, – согласен Леонид Делицын. – Так же, как и айфоны, оно может производиться в Китае».

«В случае 5G речь не идёт о сборке чего-то из готовой элементной базы, тут требуются физики, большая научная, экспериментальная и производственная база, огромные финансовые ресурсы и накопленный опыт. Только так можно работать в условиях рыночной конкуренции. У нас, к сожалению, нет никаких предпосылок не то что для лидерства, но даже для рыночной конкуренции в области оборудования для 5G, и в ближнесрочной перспективе эту задачу решить невозможно. Если ввести регулирование рынка, через несколько лет могут появиться как бы "российские" системы, но внутри всё равно будет китайская начинка, просто придётся доплатить за "переупаковку"», – не оставляет шансов практик российского телекома Антон Розенберг.

Время и деньги

Говоря об инфраструктуре и логистике сетей 5G, если их развертывать в других частотных диапазонах, утверждают игроки рынка, для сохранения качества по покрытию нужно будет строить, например, большее количество базовых станций.

«Остальные диапазоны менее привлекательны с точки зрения доступности оборудования базовых станций и абонентских терминалов, – уверили «Фонтанку» в TELE2. – Ориентируясь на них, Россия создает себе "эксклюзивный" сценарий развития технологии, который требует заведомо более дорогого сетевого и терминального оборудования. Например, отставание по абонентским устройствам, работающим в диапазоне 4,8–4,9 ГГц, будет минимум 3–5 лет, что может серьезно тормозить развитие технологии 5G в России».

«Непредоставление подобных частот скажется на увеличении стоимости развёртывания сетей примерно на 30–40 %, а также на сроках ввода сети пятого поколения в России», – считает Денис Кусков. Также, добавляет Кусков, Россия уже не стоит на первых местах по срокам ввода 5G. «Хорошо, если нам удастся это сделать (запустить сети 5G. – Прим. ред.) в 2023 году», – говорит шеф TelecomDaily, агентства, которое ежедневно мониторит особенности российского телекома.

Весной этого года вице-премьер Максим Акимов оценивал затраты на создание сети связи пятого поколения в 650 млрд руб. Программ «Цифровая экономика» предписывает, чтобы в 2020 году сети 5G появились в одном городе с населением более 1 млн человек, до конца 2021 года – в десяти таких городах, а к 2024 году – во всех крупных городах России.

На сегодняшний день сети 5G в том или ином виде работают в США, Южной Корее, Швейцарии, Китае, Великобритании, Германии.

5G цвета хаки

Узнать по горячим следам, зачем военным так сильно нужны приоритетные для бизнеса частоты, «Фонтанке» не удалось. В ведомстве Сергея Шойгу на наш запрос не ответили.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».