Полиция расследует кражу скрипки у концертмейстера Мариинского театра. Инструмент стоит почти 4 тыс. евро

В Петербурге ищут злоумышленника с тягой к прекрасному, который не смог пройти мимо чужой скрипки. Без инструмента остался юный наследник пианистки Мариинского театра.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 16 августа в полицию обратилась 42-летняя концертмейстер Мариинского театра с просьбой привлечь к ответственности незнакомца, умыкнувшего скрипку. Сама она играет на фортепиано, выступает как солистка с оркестрами, струнные предпочёл её 16-летний сын.

Юноша лишился инструмента три дня назад. Вместе со скрипкой неизвестный вечером 13 августа похитил футляр за 400 рублей и смычок за 400 евро. Общий ущерб мать начинающего музыканта оценила почти в 4 тысячи евро.

«По факту хищения музыкального инструмента сотрудники полиции проводят проверку», – уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области.