Орнитологи предложили составить паспорта российских аэропортов для защиты от столкновений с птицами. Акустика и соколы одни не помогут

Оборудование российских аэропортов устройством для акустического отпугивания или применение ловчих птиц не решает проблему их попадания в двигатели. Об этом после аварии самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье заявил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов. Нужны индивидуальные меры и специальные паспорта воздушных гаваней, где будут учтены все факторы..

Как пишут 16 августа «Известия», специалист предложил при составлении паспорта аэропорта прописывать наличие неподалеку от аэропорта крупных и мелких рек и несанкционированных свалок, урожайность семян, а также качественный и количественный состав самих птиц. И на основании этого документа для каждого аэропорта должна быть выработана индивидуальная программа обеспечения орнитологической безопасности. Это поможет свести количество птиц к минимуму — совсем от столкновений с птицами уйти нельзя.

Напомним, что основной причиной вынужденной посадки в поле лайнера «Уральских авиалиний» назвали попадание стаи чаек. По одной из версий, они могли оказаться там из-за находящейся рядом несанкционированной свалки. Факт ее существования вечером 15 августа подтвердил Росприроднадзор. Самолет после катастрофы пришлось списать, а авиакомпания вынуждена была отменить несколько рейсов.