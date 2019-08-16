Сбербанк готовится ввести оплату в магазинах по биометрическим данным

Оплату в торговых точках по отпечатку пальца или изображению лица готовится внедрить Сбербанк. Это прочитало в обновленных условиях расчетов с торговыми точками издание «Ведомости».

Как пишет газета 16 августа, воспользоваться услугой клиенты смогут после регистрации в магазине, где есть специальное оборудование. До этого гражданам нужно будет дать согласие на обработку биометрических данных. При регистрации нужно будет вставить карту в биометрический терминал, создать пароль и предоставить отпечаток пальца или изображение лица. После этого наряду с картой можно будет платить по биометрическим данным.

Привязать отпечаток или изображение лица можно будет только к одной карте. Вернуть товар по биометрическим данным нельзя: тут потребуется банковская карта.

По информации «Ведомостей», Сбербанк уже объявил конкурсы на закупку биометрических терминалов с камерами, которые могут считывать отпечатки пальцев. Заказал он и доработку программного обеспечения для безналичных расчетов по биометрическим данным.

Официально банк пока не комментирует данную тему.