WSJ: Трамп хочет купить Гренландию. Президента США манят богатства острова

Выкупить у Дании остров Гренландия мечтает президент США Дональд Трамп. Как написало 15 августа издание The Wall Street Journal, американский лидер обсуждает идею с советниками и адвокатами.

По утверждению газеты, обсуждения ведутся при встречах, во время обедов и т. д. Слова о богатых ресурсах Гренландии и геополитическом значении острова очень вдохновляют Трампа, который попросил изучить идею покупки адвоката в Белом доме.

При этом собеседники президента по-разному относятся к идее: одни разделяют мечту, другие считают это мимолетным увлечением, которое никогда не будет воплощено в жизнь.

В начале сентября Трамп совершит первый визит в Данию, которой принадлежит Гренландия. Впрочем, собеседники газеты уверяют, что поездка не связана с идеей возможной сделки.

Официально Белый дом и госдепартамент не комментируют возможную покупку острова. Отмалчиваются и королевский дом Дании вместе с посольством в США. Не стали общаться с прессой и власти самой Гренландии.