WSJ: Трамп хочет купить Гренландию. Президента США манят богатства острова
Выкупить у Дании остров Гренландия мечтает президент США Дональд Трамп. Как написало 15 августа издание The Wall Street Journal, американский лидер обсуждает идею с советниками и адвокатами.
По утверждению газеты, обсуждения ведутся при встречах, во время обедов и т. д. Слова о богатых ресурсах Гренландии и геополитическом значении острова очень вдохновляют Трампа, который попросил изучить идею покупки адвоката в Белом доме.
При этом собеседники президента по-разному относятся к идее: одни разделяют мечту, другие считают это мимолетным увлечением, которое никогда не будет воплощено в жизнь.
В начале сентября Трамп совершит первый визит в Данию, которой принадлежит Гренландия. Впрочем, собеседники газеты уверяют, что поездка не связана с идеей возможной сделки.
Официально Белый дом и госдепартамент не комментируют возможную покупку острова. Отмалчиваются и королевский дом Дании вместе с посольством в США. Не стали общаться с прессой и власти самой Гренландии.
Справка:
Гренландия — крупнейший в мире остров, расположенный между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. Формально он входит в состав Королевства Дания, но обладает широкой автономией. В частности, правительство Гренландии решает все внутренние вопросы, контролирует все полезные ископаемые острова; за Данией остается контроль над обороной, внешней и денежной политикой. Население Гренландии — около 56 тыс. человек.