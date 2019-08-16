Догнав ЗИЛ с шапкой сена, тувинец превратил «Жигули» в мятое нечто

Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли в Туве из-за несоблюдения дистанции.

Как сообщает 16 августа МВД по Республике Тыва, ДТП произошло накануне около 21 часа на 855-м километре трассы Р-257 «Енисей», на территории Кызылского района. Столкнулись ВАЗ-21074 и ЗИЛ-130, гружёный сеном. По предварительным данным, 61-летний водитель «Жигулей» пренебрёг дистанцией и врезался в попутный грузовик. Удар был такой силы, что легковушку смяло. Судя по фотографиям, её пришлось вскрывать, чтобы достать тела.

На месте аварии скончались сам водитель «семёрки» и его пассажиры: две женщины, 1960 и 1970 годов рождения, а также 14-летний подросток, все они – жители одного села, Ийи-Тал.

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Полиция проводит проверку для выяснения обстоятельств происшествия.