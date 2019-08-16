Минюст: приказ Минобрнауки о контактах с иностранцами не поступал на регистрацию. Он не имеет силы

Вызвавший широкий общественный резонанс приказ Минобрнауки, который ограничивает контакты российских ученых с иностранными коллегами, не поступал на регистрацию в Минюст. Это значит, что документ не имеет юридической силы.

«В Минобрнауки направлен запрос о представлении указанного акта в Минюст для проведения его правовой экспертизы», — пишет РБК со ссылкой на министерство юстиции.

Чиновники уточнили: приказ коллег должен быть зарегистрирован, ведь он затрагивает права и свободы граждан. Без регистрации документ не должен применяться.

Напомним, 14 августа СМИ сообщили о приказе, разосланном Минобрнауки в подведомственные организации. Там говорится, что ученые должны уведомлять министерство о планируемых встречах с зарубежными коллегами, а по итогам составлять отчеты с кратким описанием разговора, приложив к ним сканы паспортов участников. Также ученые не должны встречаться с иностранцами поодиночке — только вдвоем.

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В Кремле назвали документ «перебором». В Минобрнауки позже уточнили, что это всего лишь рекомендация.