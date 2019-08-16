В центре Петербурга тушили горячее итальянское сердце аутентичной траттории

Рабочая пятница ресторана в центре Петербурга началась с инвентаризации после утреннего пожара. От огня пострадало заведение итальянской кухни.

Как сообщили в городском главке МЧС, заявка о возгорании на Итальянской улице, 10, на пульт дежурного поступила около половины шестого утра. Приехавшие на место пожарные нашли очаг в подсобном помещении ресторана на первом этаже.

Три расчёта справились с огнём меньше, чем за час. Обгорела обстановка на площади 12 квадратных метров. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало – ранним утром ресторан был закрыт для посетителей.

Первый этаж зданий на углу Итальянской и Садовой занимают сразу несколько заведений общепита. Утренним пожаром отметилась Little Italy, представленная на сайте как горячее итальянское сердце аутентичной траттории. По словам соседей, двери Little Italy открыты, правда, запах пока «адский». Для гостей ресторан обычно открывается с 11 утра.