Москва поможет Венесуэле подготовиться к Олимпиаде в Токио. Спортсмены могут приехать в РФ

Помочь сборной Венесуэлы подготовиться к летним Олимпийским играм-2020 в Токио предложили Россия и Китай. Президент латиноамериканской республики надеется, что с такой группой поддержки спортсмены покажут лучший результат в истории.

«Россия и Китай предложили нам особую помощь в тренировке», – сообщил Мадуро в ходе встречи с молодыми атлетами, пишет ТАСС.

Политик анонсировал, что «многие спортсмены» могут поехать в Россию и Китай для подготовки.

«Я уверен, что мы покажем лучшие результаты в нашей истории на Олимпиаде в Токио», – надеется президент.

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На подготовку у сборной ровно год.

Напомним, в 2019 году в Венесуэле резко обострилась политическая обстановка. Спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, его признали США, страны Европы и многие государства Нового Света. Москва же заявила о поддержке действующего лидера Николаса Мадуро.