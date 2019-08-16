Госдуму просят ввести штрафы за выгул опасных собак без намордников. За забывчивость предлагают арест до 10 суток

Ввести в Административный кодекс статью о наказании за выгул опасных собак без намордника предложил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Он направил в Госдуму письмо, в котором изложил свои соображения.

Как сообщает 16 августа RT, запрет уже прописан в принятом в прошлом году законе «О жестоком обращении с животными», но по факту наказания за его нарушение так и нет.

«Наличие объективно существующей угрозы причинение вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления для владельца потенциально опасной собаки административной ответственности за несоблюдение установленных запретов», — говорится в письме правозащитника.

Он предлагает наказывать легкомысленных собаководов штрафом от 30 до 50 тысяч рублей. Альтернативное наказание – административный арест от пяти до десяти суток или обязательные работы до 30 часов.

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Напомним, меньше месяца назад в РФ утвердили список потенциально опасных пород собак. В него вошли 12 пород и их метисы. С 1 января 2020 года выгул собак этих пород без намордника и поводка запрещен, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца. При этом о наличии животного, которое может быть опасно для человека, должно сообщаться на предупреждающей табличке при входе на территорию.

Изначально в перечень потенциально опасных собак, который в марте разработало МВД, входило 69 пород. После неоднозначной реакции общественности его решили пересмотреть.

В Петербурге уже есть статья 8.1 местного закона «Об административных правонарушениях», которая запрещает выгул и перевозку в общественном транспорте собак выше 40 см в холке без поводка и намордника, выгул собак на детских площадках, на территории детских садов и школ, а также на месте проведения общественных мероприятий. Жителей Северной столицы, забывающих намордники для своих питомцев, регулярно штрафуют.