Рейс отменяется: «Уральские авиалинии» из-за потери самолета начали оптимизировать расписание

Авиакомпания «Уральские авиалинии», которая накануне потеряла при аварии лайнер А321, заявила об оптимизации расписания и начала отменять рейсы.

Как пишет 15 августа издание НГС, в частности компания отменила утренние рейсы из Домодедово (У6 100) в Новосибирск и обратно (УР 99).

«Это связано со вчерашней ситуацией. Авиакомпания задействует все свои резервы для скорейшей оптимизации расписания, но в силу отсутствия одного борта приходится корректировать полёты», — пояснили изданию в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Напомним, что севший в поле авиалайнер решено было списать — он не подлежит восстановлению. 41-летнего Дамира Юсупова, командира рухнувшего под Москвой лайнера, и его команду уже предложили представить к государственным наградам и в Кремле, и в правительстве. Его биографию мы подробно рассказывали.