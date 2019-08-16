Рейс отменяется: «Уральские авиалинии» из-за потери самолета начали оптимизировать расписание
Авиакомпания «Уральские авиалинии», которая накануне потеряла при аварии лайнер А321, заявила об оптимизации расписания и начала отменять рейсы.
Как пишет 15 августа издание НГС, в частности компания отменила утренние рейсы из Домодедово (У6 100) в Новосибирск и обратно (УР 99).
«Это связано со вчерашней ситуацией. Авиакомпания задействует все свои резервы для скорейшей оптимизации расписания, но в силу отсутствия одного борта приходится корректировать полёты», — пояснили изданию в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Напомним, что севший в поле авиалайнер решено было списать — он не подлежит восстановлению. 41-летнего Дамира Юсупова, командира рухнувшего под Москвой лайнера, и его команду уже предложили представить к государственным наградам и в Кремле, и в правительстве. Его биографию мы подробно рассказывали.
Справка:
15 августа утренним рейсом «Уральских авиалиний» в Крым из Жуковского вылетели 234 пассажира и члена экипажа, в том числе 41 ребенок. По предварительной версии, в турбины при взлете попала стая чаек, вызвав моментальный отказ одного двигателя и потерю тяги во втором. С полными баками в ручном режиме командир корабля плавно направил машину на кукурузное поле в километре от аэродрома — около деревни Рыбаки. При посадке на «брюхо», по последней информации, пострадали 76 человека, то есть каждый третий. Но никто не погиб.