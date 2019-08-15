Восстание духовок. «Умная» аппаратура нагревается, пока хозяин спит

Трое владельцев умной духовки June Oven рассказали о самостоятельном включении устройства посреди ночи. Об этом пишет «N+1» со ссылкой на The Verge 15 августа.

Последний случай, по данным издания, зафиксирован недавно. Духовка одного из пользователей включилась в 2:30 и в течение нескольких часов оставалась разогретой до примерно 200 градусов Цельсия.

Фото: June Ovens

Разогретые и оставленные без присмотра устройства потенциально могут стать причиной пожара в доме, особенно если рядом с ними стоят легковоспламеняющиеся предметы, например, бумажные полотенца. Компания-производитель считает, что к ночной жизни духовки приложили руку её пользователи. Так, один из них сообщил, что, вероятно, нажал что-либо в приложении для управления устройством. Для решения проблемы компания намерена выпустить обновление системы.

Напомним, чаще всего скандалы с «умной» аппаратурой возникают из-за использования ими персональных данных: так, компанию Apple ранее обвиняли в записи и передаче разговоров пользователей сторонним компаниям. Самостоятельность таких устройств тоже уже становилась проблемой: например, умный дом вызвал полицию, когда «услышал», как мужчина во время ссоры угрожал начать стрелять.