Ещё одну мать больного ребенка задержали при получении заграничного лекарства. На этот раз возбуждено уголовное дело

В Москве задержали мать тяжело больного ребёнка, которая пришла на почту за посылкой с лекарством. Об этом 15 августа в фейсбуке рассказала директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава.

Женщину по имени Елена задержали в почтовом отделении на Челобитьевском шоссе. Она заказала лекарство от эпилепсии, в России аналогов ему нет.

«5 часов Лену продержали в отделении почты. Посылку с лекарством конфисковали. В отличие от предыдущих историй, на этом дело не закончилось. Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту. Завтра оно будет передано в Главное следственное управление», — написала Мониава.

Лекарство, заказанное женщиной, относится к психотропным препаратам, незарегистрированным в России. Полных аналогов в стране нет, а у препаратов аналогичной группы есть серьезные побочные эффекты.

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Ранее полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении москвички Елены Боголюбовой, заказавшей через Интернет аналогичный препарат для своего сына. Правд, отпустили женщину только после того, как учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер позвонила в правительство.

Также от уголовной ответственности избавили и Екатерину Коннову. Ей лекарство не пригодилось, она решила продать его другим родителям. Но на встречу вместо реальных покупателей пришли представители полиции, которые проводили контрольную закупку.