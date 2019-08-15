Команда Зеленского заявила о создании рабочей группы по возвращению Крыма и Донбасса. Первые предложения подготовят к следующему году

В Киеве создается специальная группа, которая будет заниматься возвращением Крыма и Донбасса в состав Украины. Об этом 15 августа в своем Facebook написал заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Руслан Рябошапка.

Он уточнил, что главной задачей для новой группы является «разработка стратегии реинтеграции оккупированных территорий и плана действий, который бы регулярно пересматривался». Кроме того, Рябошапка пишет о необходимости создания «концепции переходного правосудия» и имплементации принципов международного права в Донбассе и Крыму.

В рабочую группу вошли в основном представители общественных организаций. «Не имея национального опыта постконфликтного урегулирования, рабочая группа <...> примет во внимание международную практику», — пишет Рябошапка. Разработать конкретный пакет инициатив рабочая группа должна к следующему году.