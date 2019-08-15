«Царское Село» в 2019 году получит от Москвы на реставрацию более 1 млрд рублей

В 2019 году из федерального бюджета на комплексную реставрацию Государственного музея-заповедника «Царское Село» в Петербурге выделят почти 1,03 млрд рублей. Соответствующее постановление правительства за подписью Дмитрия Медведева 15 августа опубликовали на официальном сайте кабмина.

Общие затраты на комплексную реставрацию ГМЗ «Царское Село» составят около 3 млрд рублей. Из них 830,5 млн рублей музей получил из бюджета РФ в 2010–2018 годах в рамках целевой программы, и почти 390 млн рублей вложил сам музей.

В 2020 году из федерального бюджета музей получит 1,027 млрд рублей для, как указано в постановлении, «реконструкции, технического переоснащения с элементами реставрации, приспособления для музейного использования Александровского дворца». Кроме того, более 746 млн рублей в текущем году на эти цели выделит сам ГМЗ.