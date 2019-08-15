Потерпевшая по делу об изнасиловании башкирскими полицейскими потребовала 100 млн компенсации

В Уфе бывшая сотрудница полиции Гульназ Фатхисламова, обвинившая троих офицеров МВД в изнасиловании, подала иск о компенсации морального вреда на 100 млн рублей. Претензию озвучили на заседании Кировского районного суда 15 августа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов.

Дело слушается в закрытом режиме. Бывшие полицейские вину не признают. Следующее заседание назначено на 22 сентября.

Под домашним арестом находятся бывший начальник отдела по вопросам миграции Павел Яромчук, экс-начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев и экс-начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев. По версии следствия, фигуранты устроили в служебном кабинете застолье, которое закончилось вызовом подчиненной – лейтенанта полиции. Дознавательницу попытались напоить, избили, а потом изнасиловали. Позже всех участников вечера уволили из МВД «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».