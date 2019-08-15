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Общество
15.08.2019 22:32
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«Прозрачно передает картину дня, которую создают СМИ». В «Яндексе» ответили на претензии депутатов по поводу «фейковых новостей»

Заголовки всех новостных сюжетов при формировании новостного топа «Яндекса» выбираются из СМИ, а алгоритмы формирования этого «топа» прозрачны. Как пишет 15 августа РБК, об этом сообщили в компании в ответ на претензии депутатов Госдумы.

Напомним, недовольство парламентариев вызвала новость о планах запретить в Россию эксплуатацию старых автомобилей. В «Яндексе» подчеркнули, что изначально об инициативе рассказала депутат Госдумы (Альфия Когогина, жена главы «КамАЗа» Сергея Когогина). Это, как пишут представители компании, «вызвало большой общественный резонанс». 

«Позже появилось несколько одиночных сообщений о том, что депутат объяснила идею своей инициативы, но большая часть СМИ не дали опровержения и продолжали писать про изначальную новость. В этом и всех других случаях сервис «Яндекс.Новости» дословно цитирует заголовки прессы и прозрачно передает картину дня, которую создают СМИ», — подчеркнули в компании.

И напомнили, что у новостных агрегаторов нет редакции: новости автоматически собирают из лицензированных СМИ. 

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«Сообщения о событиях ранжируются таким образом, чтобы дать пользователю в первую очередь ссылки на новости от известных и уважаемых СМИ», — заверили в «Яндексе».

Напомним, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин уже пообещал обсудить проблему на внеочередном Совете Госдумы. А депутат от «Единой России» Андрей Исаев пригрозил агрегаторам разбирательствами. 

Справка:

Напомним, накануне появилась новость о том, что в Госдуме якобы планируют запретить эксплуатацию автомобилей «после предельного срока эксплуатации». Позже автор инициативы — депутат от Татарстана Альфия Когогина (жена бессменного с 2002 года директора КамАЗа Сергея Когогина) объяснила, что речь идет исключительно о коммерческом транспорте, а не о том, на котором россияне ездят на дачу. 

Депутатов возмутило, что в топ агрегаторов попала именно первоначальная новость и оставалась после того, как парламентарии дали объяснения.

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