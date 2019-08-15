«Прозрачно передает картину дня, которую создают СМИ». В «Яндексе» ответили на претензии депутатов по поводу «фейковых новостей»

Заголовки всех новостных сюжетов при формировании новостного топа «Яндекса» выбираются из СМИ, а алгоритмы формирования этого «топа» прозрачны. Как пишет 15 августа РБК, об этом сообщили в компании в ответ на претензии депутатов Госдумы.

Напомним, недовольство парламентариев вызвала новость о планах запретить в Россию эксплуатацию старых автомобилей. В «Яндексе» подчеркнули, что изначально об инициативе рассказала депутат Госдумы (Альфия Когогина, жена главы «КамАЗа» Сергея Когогина). Это, как пишут представители компании, «вызвало большой общественный резонанс».

«Позже появилось несколько одиночных сообщений о том, что депутат объяснила идею своей инициативы, но большая часть СМИ не дали опровержения и продолжали писать про изначальную новость. В этом и всех других случаях сервис «Яндекс.Новости» дословно цитирует заголовки прессы и прозрачно передает картину дня, которую создают СМИ», — подчеркнули в компании.

И напомнили, что у новостных агрегаторов нет редакции: новости автоматически собирают из лицензированных СМИ.

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«Сообщения о событиях ранжируются таким образом, чтобы дать пользователю в первую очередь ссылки на новости от известных и уважаемых СМИ», — заверили в «Яндексе».

Напомним, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин уже пообещал обсудить проблему на внеочередном Совете Госдумы. А депутат от «Единой России» Андрей Исаев пригрозил агрегаторам разбирательствами.