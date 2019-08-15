Под Петербургом пассажирский поезд уничтожил «Ниву». Водитель припарковал транспорт рядом с путями

Брошенный у железнодорожных путей автомобиль стал преградой для пассажирского поезда в Гатчинском районе Ленобласти 15 августа. Вовремя затормозить машинист не успел.

О ДТП на перегоне Вырица — Новинка рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Около 18:42 поезд из Петербурга в Гомель врезался в припаркованный у путей автомобиль «Нива».

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения», — рассказали в ОЖД.

В результате происшествия пострадавших нет. Состав отправился по маршруту с задержкой на 15 минут.