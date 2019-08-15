Происшествия
«Имела в крови две промилле алкоголя и была под влиянием наркотиков». Падение с балкона свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева признали несчастным случаем
Екатерина Бобкова, прославившаяся как свидетельница по делу футболистов Кокорина и Мамаева, упала с балкона гостиницы в Чехии без посторонней помощи. Об этом РИА «Новости» 15 августа сообщила полковник Ивана Йежкова из краевого управления полиции чешского города Градец-Кралове.
Напомним, инцидент произошел 10 мая в отеле города Шпиндлерув-Млин в Чехии. Бобкова вышла покурить на балкон, позже ее нашли с многочисленными травмами на земле, пострадавшую пришлось ввести в кому. Сейчас она продолжает лечение в Москве.
«Произошел несчастный случай. К тому же, согласно медицинскому освидетельствованию пострадавшей, она имела в крови две промилле алкоголя и была под влиянием наркотиков», – рассказала РИА «Новости» Йежкова.
Справка:
Екатерина Бобкова была в компании футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева 10 октября, когда спортсмены избили людей в Москве. В судебном процессе она участвовала как свидетель. Екатерина рассказывала, что с фигурантами знакома семь лет, но встреча в тот день стала случайной. Другие свидетели отмечали, что девушка вела себя крайне раскованно. Садилась на колени Кокорину и целовалась с ним.