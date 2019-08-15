Десять богатейших людей мира потеряли за день почти 18 млрд долларов

Худшим днем на американском рынке акций с начала года стало 14 августа. Об этом 15 августа пишет Forbes.

По оценке издания, 10 богатейших людей мира всего за день потеряли почти 18 млрд долларов своего состояния. Больше всех «просел» лидер рейтинга Forbes Джефф Безос — он потерял 3,5 млрд долларов. Состояние руководителя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на 3,2 млрд долларов, 3 млрд потерял гендиректор и председатель совета директоров LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Christian Dior, Kenzo и другими) Бернар Арно.

Причиной стало резкое падение американского рынка акций накануне — как писала «Фонтанка», основные фондовые индексы США упали в среднем на 3% на фоне опасений рецессии в мировой экономике. Уровень доходности 10-летних облигаций Минфина США опустился ниже доходности двухлетних облигаций. В последний раз подобное происходило в 2007 году, перед мировым кризисом.