Росприроднадзор подтвердил наличие несанкционированной свалки рядом с «Жуковским». СМИ писали, что оттуда летят стаи чаек, опасные для самолетов

Росприроднадзор подтвердил наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», неподалеку от которого 15 августа совершил аварийную посадку самолет А321 «Уральских авиалиний». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В районе не более 2 км от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: Мусороперегрузочная станция ООО "Экосерсвис" и несанкционированная свалка отходов», — заявили в Росприроднадзоре.

Там подчеркнули, что жалобы в ведомство на эти свалки поступали с 2017 года.

«В рамках проведения административного расследования в мае 2017 года совместно с представителями Минэкологии Московской области произведен осмотр территории водоохранной зоны озера Глушица и р. Москва. В ходе осмотра наличие несанкционированного размещения отходов производства и потребления подтвердилось», – говорится в сообщении Росприроднадзора.

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Там подчеркнули, что «было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ в отношении неустановленного круга лиц».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что стая чаек, которая чуть не стала причиной крушения самолета А321 «Уральских авиалиний», могла прилететь с несанкционированной свалки возле «Жуковского».