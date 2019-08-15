Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие несанкционированной свалки рядом с «Жуковским». СМИ писали, что оттуда летят стаи чаек, опасные для самолетов
Росприроднадзор подтвердил наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», неподалеку от которого 15 августа совершил аварийную посадку самолет А321 «Уральских авиалиний». Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В районе не более 2 км от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: Мусороперегрузочная станция ООО "Экосерсвис" и несанкционированная свалка отходов», — заявили в Росприроднадзоре.
Там подчеркнули, что жалобы в ведомство на эти свалки поступали с 2017 года.
«В рамках проведения административного расследования в мае 2017 года совместно с представителями Минэкологии Московской области произведен осмотр территории водоохранной зоны озера Глушица и р. Москва. В ходе осмотра наличие несанкционированного размещения отходов производства и потребления подтвердилось», – говорится в сообщении Росприроднадзора.
Там подчеркнули, что «было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ в отношении неустановленного круга лиц».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что стая чаек, которая чуть не стала причиной крушения самолета А321 «Уральских авиалиний», могла прилететь с несанкционированной свалки возле «Жуковского».
Справка:
Утренним рейсом «Уральских авиалиний» в Крым из Жуковского 15 августа вылетели 234 пассажира и члена экипажа, в том числе 41 ребенок. В турбины при взлете попала стая чаек, вызвав моментальный отказ одного двигателя и потерю тяги во втором. С полными баками в ручном режиме командир корабля плавно направил машину на кукурузное поле в километре от аэродрома — около деревни Рыбаки. При посадке на брюхо, по последней информации, пострадали 76 человек. Но никто не погиб.
«Фонтанка» подробно рассказывала биографию 41-летнего Дамира Юсупова, командира совершившего аварийную посадку под Москвой лайнера. Его вместе с командой уже предложили представить к государственным наградам и в Кремле, и в правительстве.