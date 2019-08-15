На ледоколе «Виктор Черномырдин» снова ЧП. Погиб электромонтажник

На «Адмиралтейских верфях» в Петербурге погиб рабочий. Сотрудник выполнял электромонтажные работы на крупнейшем в мире неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин».

Как стало известно «Фонтанке», трагедия произошла около 11 утра 15 августа. Смертельный удар током получил 32-летний электромонтажник. Он трудился на ледоколе «Виктор Черномырдин».

В пресс-службе «Адмиралтейских верфей» подтвердили несчастный случай и отметили, что погибший был сотрудником подрядной организации.

В ноябре прошлого года на ледоколе «Виктор Черномырдин» тушили пожар. В больницу отправились двое пострадавших. По факту возгорания возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»). По версии следствия, на ледоколе неосторожно работали с открытым огнём.