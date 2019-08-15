«Команды слушали, все быстро эвакуировались». Бортпроводница самолета, севшего в кукурузном поле, рассказала, как проходила посадка

Пассажиры самолета, совершившего аварийную посадку под Москвой, вели себя «достаточно сдержанно». Об этом РИА «Новости» 15 августа рассказала бортпроводница этого рейса Надежда Верщинина.

«Действовали согласно инструкции … Все прошло так, как мы отрабатывали. Пассажиры вели себя достаточно сдержано, команды слушали, все быстро эвакуировались – все прошло, как было запланировано. Потом благодарили (пассажиры)», – уточнила Вершинина.

Напомним, ранее об аварийной посадке рассказал и командир экипажа Дамир Юсупов. Он подчеркнул, что если было бы принято решение возвращаться в аэропорт, это «печально могло закончиться».

Отметим, по последним данным Минздрава за помощью после аварийной посадки обратились 76 человек.