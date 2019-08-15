Мужчина с ружьем, захвативший магазин в Подмосковье, сдался после получения бутылки коньяка. Ревность может стоить ему семи лет свободы

Полиция задержала мужчину, который ранее заперся с ружьем в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках. Об этом вечером 15 августа пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

«Он выдвинул условие – передача ему бутылки коньяка. После того, как оно было выполнено, мужчина сдался правоохранителям», – рассказал собеседник агентства.

По предварительной информации, мужчина пошел на рискованный поступок в состоянии сильного алкогольного опьянения и таким образом пытался разобраться с женщиной, отказавшей ему во взаимности. Ранее сообщалось, что захватил он парикмахерскую, однако позже выяснилось, что речь идет о продуктовом магазине.

«Он попытался застать отказавшую ему во взаимности возлюбленную на рабочем месте и выяснить с ней отношения, но не застал ее. При себе мужчина имел охотничье ружье, из которого сделал один выстрел. Никто не пострадал», – уточнил источник «Интерфакса».

В пресс-службе подмосковного главка МВД агентству сообщили, что мужчину подозревают в хулиганстве с применением оружия, ему грозит до семи лет лишения свободы.