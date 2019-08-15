Володин пообещал, что не даст сделать россиян «заложниками фейковых новостей». Госдума в срочном порядке рассмотрит проблему после новости про старые автомобили

Фейковые новости, которые попадают в топ агрегаторов (в первую очередь «Яндекса»), обсудят 19 августа на внеочередном Совете Госдумы. Об этом 15 августа сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В пресс-службе Госдумы уточнили, что спикер Вячеслав Володин провел встречу с первым замом руководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым.

«На встрече обсуждалась ситуация с искажением в СМИ и активным продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе по запрету использования старых автомобилей», – говорится в сообщении Госдумы.

Напомним, Исаев еще накануне заявил, что в начале сентября представителей агрегаторов собираются вызвать на ковер в парламент. После встречи с Володиным обсуждение, видимо, решили перенести на август.

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«Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей. Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки», — заявил Володин.

А Исаев добавил, что «в подобных ситуациях может быть усмотрен элемент иностранного вмешательства».

Напомним, накануне появилась новость о том, что в Госдуме якобы планируют запретить эксплуатацию автомобилей «после предельного срока эксплуатации». Позже автор инициативы — депутат от Татарстана Альфия Когогина (жена бессменного с 2002 года директора КамАЗа Сергея Когогина) объяснила, что речь идет исключительно о коммерческом транспорте, а не о том, на котором россияне ездят на дачу.

Депутатов возмутило, что в топ агрегаторов попала именно первоначальная новость и оставалась после того, как парламентарии дали объяснения.