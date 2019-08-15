В Казанском сквере по просьбе горожан открыли вход с Невского проспекта
В Казанский сквер в Петербурге, куда уже долгое время можно было попасть только со стороны собора, открыли вход с Невского проспекта.
В комитете по благоустройству «Фонтанке» 15 августа пояснили, что ворота со стороны главной магистрали города открыли по просьбам горожан. Закрывать сквер будут только на просушку.
Справка:
Площадь перед Казанским собором обустроили после сноса церкви Рождества Богородицы и окончания строительства Казанского собора. В 1829 году ей присвоили официальное название. В 1899–1900 годах на площади был разбит сквер по проекту садового мастера Р.Ф. Катцера.
В конце 1837 года в честь 25-й годовщины победы России над Наполеоном на площади установили памятники полководцам Михаилу Кутузову и Михаилу Барклаю-де-Толли работы скульптора Б. Орловского.