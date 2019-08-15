В Казанском сквере по просьбе горожан открыли вход с Невского проспекта

В Казанский сквер в Петербурге, куда уже долгое время можно было попасть только со стороны собора, открыли вход с Невского проспекта.

В комитете по благоустройству «Фонтанке» 15 августа пояснили, что ворота со стороны главной магистрали города открыли по просьбам горожан. Закрывать сквер будут только на просушку.