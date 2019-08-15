Командир А321, севшего в кукурузном поле: Попробовали бы вернуться — все могло закончиться печально

Пилот и экипаж самолёта А321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, вышли к журналистам. Командир Дамир Юсупов рассказал, что посадка на поле не была единственным вариантом, но ситуация развивалась стремительно.

По его словам, сразу после взлета началась нестабильная работа обоих двигателей. Один отключили, думали, что получится зайти на посадку. Но увидели, что второй двигатель теряет мощность.

«Решение менялось несколько раз: планировали набрать высоту, вернуться, – рассказал Юсупов. – Были другие варианты, но хорошо, что мы их не предприняли. Если бы предприняли попытку возврата, печально могло закончиться».

На принятие решения было 1,5–2 минуты, добавил пилот. При этом садиться было безопаснее без шасси. По его словам, бригада проводников сработала быстро, оперативно. Саму эвакуацию он не видел, но ему доложили, что жертв нет. Экипаж травм не получил.

«Фонтанка» подробно рассказывала биографию 41-летнего Дамира Юсупова, командира совершившего аварийную посадку под Москвой лайнера. Его вместе с командой уже предложили представить к государственным наградам и в Кремле, и в правительстве. С небольшим налетом и всего годом стажа в должности командира воздушного судна в экстренной ситуации он смог посадить в кукурузном поле машину с отказавшими двигателями, сохранив 234 жизни.