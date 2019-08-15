Происшествия
Легковушка влетела в остановку в центре Москвы. Пострадали трое
Легковой автомобиль «Шкода» покинул проезжую часть и врезался в остановку общественного транспорта в центре Москвы 15 августа.
Как пишет РБК, ДТП у станции метро «Китай-город» произошло в 17.15. По предварительной информации, в аварии пострадали водитель и два пассажира. В момент ДТП на остановке никого не было.
По данным департамента здравоохранения Москвы, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизни нет.