Легковушка влетела в остановку в центре Москвы. Пострадали трое

Легковой автомобиль «Шкода» покинул проезжую часть и врезался в остановку общественного транспорта в центре Москвы 15 августа.

Как пишет РБК, ДТП у станции метро «Китай-город» произошло в 17.15. По предварительной информации, в аварии пострадали водитель и два пассажира. В момент ДТП на остановке никого не было.

По данным департамента здравоохранения Москвы, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их жизни нет.