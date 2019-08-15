Защитник из «Ливерпуля» сразится с Месси и Роналду за звание лучшего футболиста сезона 2018/19

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 15 августа назвал трех претендентов на звание лучшего футболиста сезона-2018/19. Помимо нападающих Лионеля Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»), в топ-3 вошел защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Также на звание претендовали, но не прошли предварительное голосование: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Садио Мане («Ливерпуль»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эден Азар («Челси»/«Реал»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Френки Де Йонг («Аякс»/«Барселона») и Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

Обладатель премии станет известен на церемонии УЕФА, которая состоится в Монако 29 августа. Там же пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.