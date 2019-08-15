Глава Росавиации заявил, что посадка на кукурузном поле — «единственно правильное решение»

Летчики рейса «Уральских авиалиний» из Москвы в Крым приняли «единственно правильное решение», посадив авиалайнер с 234 людьми на борту на кукурузное поле, считает глава Росавиации Александр Нерадько. Чувствуют они себя после этого удовлетворительно.

«Их прямо на месте происшествия обследовали медики. Сейчас они проходят углубленное медицинское обследование, и, как только врачи разрешат, пилоты вернутся в небо, в свою родную стихию», – пояснил он 15 августа в эфире телеканала «Россия 24».

Позицию о верном решении подкрепил и источник ТАСС, близкий к следствию, которое уже опросило пилотов.

«Предварительной причиной возгорания двигателя, что впоследствии привело к аварийной посадке самолета, стало попадание птиц. Катастрофы удалось избежать только благодаря профессиональным действиям экипажа», – рассказал он журналистам.

Также он рассказал, что расшифровка «черных ящиков» может занять три дня. А замдиректора аэропорта Жуковский Евгений Солодилин заявил, что пассажиры лайнера получат по 100 тысяч рублей.