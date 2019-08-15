Глава Росавиации заявил, что посадка на кукурузном поле — «единственно правильное решение»
Летчики рейса «Уральских авиалиний» из Москвы в Крым приняли «единственно правильное решение», посадив авиалайнер с 234 людьми на борту на кукурузное поле, считает глава Росавиации Александр Нерадько. Чувствуют они себя после этого удовлетворительно.
«Их прямо на месте происшествия обследовали медики. Сейчас они проходят углубленное медицинское обследование, и, как только врачи разрешат, пилоты вернутся в небо, в свою родную стихию», – пояснил он 15 августа в эфире телеканала «Россия 24».
Позицию о верном решении подкрепил и источник ТАСС, близкий к следствию, которое уже опросило пилотов.
«Предварительной причиной возгорания двигателя, что впоследствии привело к аварийной посадке самолета, стало попадание птиц. Катастрофы удалось избежать только благодаря профессиональным действиям экипажа», – рассказал он журналистам.
Также он рассказал, что расшифровка «черных ящиков» может занять три дня. А замдиректора аэропорта Жуковский Евгений Солодилин заявил, что пассажиры лайнера получат по 100 тысяч рублей.
Справка:
Утренним рейсом «Уральских авиалиний» в Крым из Жуковского 15 августа вылетели 234 пассажира и члена экипажа, в том числе 41 ребенок. В турбины при взлете попала стая чаек, вызвав моментальный отказ одного двигателя и потерю тяги во втором. С полными баками в ручном режиме командир корабля плавно направил машину на кукурузное поле в километре от аэродрома — около деревни Рыбаки. При посадке на брюхо, по последней информации, пострадали 74 человека, то есть каждый третий. Но никто не погиб. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и премьер Дмитрий Медведев уже высказались за представление экипажа к госнаградам. «Фонтанка» собрала биографию командира экипажа Дамира Юсупова.