Дедушка атакует. В Тюмени пенсионер закидал полицейских банками варенья

Пожилой житель Тюмени стал фигурантом уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Пенсионер сначала метнул в полицейских нож, а потом в качестве снарядов использовал банки с вареньем.

Как рассказали в региональном Следственном комитете 15 августа, накануне днём в доме на улице Коммунаров повздорили соседи. 77-летний пенсионер ранил противника в ногу. Пострадавший вызвал на подмогу полицию. Оперативники взломали дверь в квартиру агрессора. Но хозяин жилья не удостоил внезапных гостей радушным приёмом. Сначала в них полетел нож, потом несколько банок с вареньем. Полицейским пришлось прикрываться щитами, никто из них не пострадал.

Фото: СК РФ

«Злоумышленник был задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.