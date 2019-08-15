Сотрудники «Почты России» на Бухарестской через дырку в посылке увидели угрозу взрыва

Взрывоопасная посылка нарушила спокойствие сотрудников «Почты России» во Фрунзенском районе Петербурга. О тревожной обстановке в службе доставки на Бухарестской, 122, рассказали очевидцы в социальных сетях вечером 15 августа.

По данным «Фонтанки», бандероль принёс курьер. Целостность упаковки ему сохранить не удалось. В открывшейся посылке увидели угрозу.

В петербургском управлении Росгвардии информацию о поступившем вызове подтвердили и отметили, что в упаковке оказался корпус осветительной мины длиной 160 мм. Опасности конструкция не представляет, её изъяли для утилизации.