Мужчина с ружьем захватил парикмахерскую и требует коньяк. Опубликовано видео переговоров

В подмосковных Котельниках 15 августа развернулась любовная драма. Как пишет «Интерфакс», пьяный мужчина захватил парикмахерскую из-за сложных отношений с одной из сотрудниц салона.

Он ворвался в парикмахерскую и начал стрелять из охотничьего ружья, после чего заперся внутри. По предварительным данным, персонал и клиенты успели скрыться, пострадавших в результате инцидента нет. Как сообщил источник «Интерфакса», теперь мужчина требует алкоголь.

«Подозреваемый выдвинул условие: переговоры продолжатся после того, как ему будет передана бутылка коньяка», – рассказал собеседник агентства.

Видео с места происшествия выложили очевидцы в группе «ВКонтакте» «Котельники. Инфо». На нем полицейские ведут переговоры с закрывшимся в парикмахерской мужчиной.