Инструкция от ПСК: как уйти на каникулы по ипотеке

unsplash.com

Ипотечные каникулы – это опция для заёмщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. С 31 июля она доступна всем россиянам. В ГК «ПСК» рассказали, кому предоставляются послабления и какие документы понадобятся для этого.

– К числу трудных ситуаций закон относит потерю работы, снижение ежемесячного дохода на 30%, появление иждивенцев, получение инвалидности I или II группы и утрату трудоспособности хотя бы на два месяца подряд. Сюда же относятся отпуск по беременности и родам. Заёмщик может быть любого возраста и семейного положения. Важно, чтобы у него было только одно жильё, а размер ипотеки не превышал 15 млн руб., – рассказали в отделе ипотечного кредитования ГК «ПСК».

Какие бывают каникулы

Ипотечные каникулы работают по принципу реструктуризации. Банк снижает нагрузку заёмщика по одному из сценариев:

• отсрочка всех платежей – оформляется на короткий срок с увеличением срока кредитования;

• отсрочка на уплату основного долга – клиент оплачивает начисленные проценты;

• снижение ежемесячного платежа на короткий срок – остаток платежа включается в счёт будущих оплат.

Максимальный срок каникул по закону – шесть месяцев, однако заёмщик вправе досрочно вернуться к обычной схеме выплат. Воспользоваться ипотечными каникулами в рамках одного займа можно только один раз.

Как воспользоваться

Уйти на каникулы могут те, кто выплачивал ипотеку без просрочек и как минимум три месяца. Для этого заёмщик составляет заявление в двух экземплярах на имя руководителя банка.

– У каждого банка свои требования, но, как правило, необходимо указать данные клиента, номер кредитного договора, описание ситуации, гарантию по выполнению обязательств. К заявлению прикладывается паспорт, выписка из Росреестра о всех объектах в собственности и документы, подтверждающие право на каникулы. Это может быть больничный лист, справка о доходах, свидетельство о рождении, справка об инвалидности и так далее, – объясняют в ПСК.

Опция ипотечных каникул доступна во всех проектах ГК «ПСК». Банки-партнёры также предоставляют возможность реструктуризации или рефинансирования займа. Информация о программах банков-партнёров ПСК предоставляется по телефону: (812) 640-38-38 и в отделах продаж.

Справка о компании "ПСК"