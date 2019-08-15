Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +20
$ 65.89р
73.45р
19:21 15.08.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
15.08.2019 18:36
Печать

Инструкция от ПСК: как уйти на каникулы по ипотеке

Инструкция от ПСК: как уйти на каникулы по ипотеке

unsplash.com

Ипотечные каникулы – это опция для заёмщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. С 31 июля она доступна всем россиянам. В ГК «ПСК» рассказали, кому предоставляются послабления и какие документы понадобятся для этого. 

– К числу трудных ситуаций закон относит потерю работы, снижение ежемесячного дохода на 30%, появление иждивенцев, получение инвалидности I или II группы и утрату трудоспособности хотя бы на два месяца подряд. Сюда же относятся отпуск по беременности и родам. Заёмщик может быть любого возраста и семейного положения. Важно, чтобы у него было только одно жильё, а размер ипотеки не превышал 15 млн руб., – рассказали в отделе ипотечного кредитования ГК «ПСК».

Какие бывают каникулы

Ипотечные каникулы работают по принципу реструктуризации. Банк снижает нагрузку заёмщика по одному из сценариев:

отсрочка всех платежей – оформляется на короткий срок с увеличением срока кредитования;

отсрочка на уплату основного долга – клиент оплачивает начисленные проценты;

снижение ежемесячного платежа на короткий срок – остаток платежа включается в счёт будущих оплат.

Максимальный срок каникул по закону – шесть месяцев, однако заёмщик вправе досрочно вернуться к обычной схеме выплат.  Воспользоваться ипотечными каникулами в рамках одного займа можно только один раз.

Как воспользоваться

Уйти на каникулы могут те, кто выплачивал ипотеку без просрочек и как минимум три месяца. Для этого заёмщик составляет заявление в двух экземплярах на имя руководителя банка. 

– У каждого банка свои требования, но, как правило, необходимо указать данные клиента, номер кредитного договора, описание ситуации, гарантию по выполнению обязательств. К заявлению прикладывается паспорт, выписка из Росреестра о всех объектах в собственности и документы, подтверждающие право на каникулы. Это может быть больничный лист, справка о доходах, свидетельство о рождении, справка об инвалидности и так далее, – объясняют в ПСК.

Опция ипотечных каникул доступна во всех проектах ГК «ПСК». Банки-партнёры также предоставляют возможность реструктуризации или рефинансирования займа. Информация о программах банков-партнёров ПСК предоставляется по телефону: (812) 640-38-38 и в отделах продаж.

Справка о компании "ПСК"

 

РАЗМЕСТИТЬ "НОВОСТЬ КОМПАНИИ" ОНЛАЙН

 

 

Новости компаний
unsplash.com
15.08.2019 18:36

Инструкция от ПСК: как уйти на каникулы по ипотеке

Ипотечные каникулы – это опция для заёмщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. С 31 июля она доступна всем россиянам. В ГК «ПСК» рассказали, кому предоставляются послабления и какие документы понадобятся для этого.
www.shutterstock.com
15.08.2019 18:00

Ставки сделаны!

Ещё недавно для покупки квартиры большинству россиян приходилось копить средства в течение десятилетий.
предоставлено компанией ARKAN
15.08.2019 17:03

АРКАН нашел в Таджикистане автомобиль, угнанный ранее в Петербурге

Главная задача поискового маяка – быть незаметным, его не должны обнаружить. Поисковое оборудование «вступает в бой» тогда, когда преступники уверены, что их планам уже ничего не угрожает.
ГК "КВС"
15.08.2019 16:10

Клубный дом «Б57» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс бизнес-класса «Б57» в Московском районе от ГК «КВС», продажи в котором стартовали в этот понедельник, аккредитован еще одним банком. Ипотеку на квартиры в комплексе теперь можно получить в банке «Открытие» по ставке от 8,9% годовых.
Boxberry
15.08.2019 15:30

Покупка товаров онлайн становится все более востребованной

Рассказываем о смещении интересов потребителя в доставке товаров из интернет-магазинов
15.08.2019 13:40

«Петербургская Недвижимость» представляет новый клубный дом у парка Победы

Компания начала продавать квартиры в жилом комплексе «Б57», который расположен в исторической части Московского района, в паре шагов от великолепного парка Победы.
Группа ЦДС
15.08.2019 11:03

Группа ЦДС заключила договор о проектном финансировании на 12,9 млрд рублей

Группа ЦДС и Банк ДОМ.РФ заключили соглашение об открытии кредитных линий на сумму 12,9 млрд рублей на строительство 4-х корпусов жилого квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка» в Санкт-Петербурге площадью 288 тыс. кв. м.
АО «Альфа-Банк»
15.08.2019 10:30

Альфа-Банк запустил интеллектуального HR-бота для сотрудников

В Альфа-Банке запущена интеллектуальная система консультирования сотрудников по HR-вопросам. Теперь сотрудники банка в течение секунды получают нужные им консультации в автоматическом режиме.
АО «Альфа-Банк»
14.08.2019 18:27

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы в рамках премии Best Consumer Digital Bank Awards международного журнала о банках и финансах Global Finance.
ГК «Полис Групп»
14.08.2019 18:26

ГК «Полис Групп» приступила к благоустройству в ЖК «ПаркЛэнд»

Строительство ЖК «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» строит в Кудрово, рядом с парком Оккервиль, переходит в стадию высокой готовности.
«Главстрой Санкт-Петербург»
14.08.2019 13:54

ГУИОН проверил новую школу в ЖК "Северная долина" перед учебным годом

Представители СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП «ГУИОН») провели техническую инвентаризацию и кадастровые работы на территории общеобразовательной школы по адресу: ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 3, стр. 1.
ГК «Эталон»
14.08.2019 12:14

Еще один банк снизил процентные ставки по ипотеке для «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Промсвязьбанк» снизил процентные ставки по ипотеке на покупку квартир в готовых и строящихся объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).