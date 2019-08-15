В списке персональных данных «Товарища майора» оказалась петербургская активистка. Она написала жалобу в СКР

Петербургская активистка «Открытой России» Светлана Уткина обратилась с жалобой в Следственный комитет России после публикации своих персональных данных в анонимном телеграм-канале «Товарищ майор». Об этом горожанка рассказала «Фонтанке» 15 августа.

27 июля Уткина участвовала в несогласованной акции в столице в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Оппозиционерку задержали и доставили в отдел полиции по району Зюзино, где она предоставила свои персональные данные в рамках дела об административном правонарушении.

9 августа анонимный телеграм-канал «Товарищ майор» опубликовал список из трёх тысяч участников акций в Москве, среди них значилась и Уткина. В базе указывались номера паспортов и телефоны.

По информации главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, СКР зарегистрировал 37 заявлений о преступлении на публикацию персональных данных в канале «Товарищ майор». Ещё 50 обращений готовятся.

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Предполагаемым автором канала «Товарищ майор» является московский пиарщик Виталий Тайсаев, писала «Медуза». Сам Тайсаев заявил, что не имеет отношения к каналу, но «продвигал его в 2017 году месяца два под запрос». В последнее время канал якобы несколько раз перепродавался.

Светлана Уткина также обратилась с заявлением в Следственный комитет по Выборгскому району Петербурга. 10 августа её задержали у Гостиного двора и доставили в 19-й отдел полиции, где сотрудник, по её словам, «швырнул её об стенку».