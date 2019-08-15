Милана Тюльпанова снова судится с Александром Кержаковым. Она стала жертвой своей уловки

Бракоразводный процесс между дочерью покойного сенатора и бывшим футболистом «Зенита» получил новое продолжение. Милана Тюльпанова споткнулась о запретный пункт, на котором сама и настояла. Теперь она принуждает Александра Кержакова через суд поставить подпись под важным документом, но у спортсмена есть свои условия.

Как сообщили «Фонтанке» 15 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга, иск Тюльпановой к Кержакову рассматривается Приморским районным судом.

«Спор связан с воспитанием общего ребенка, о выезде за пределы Российской Федерации. Дело к разбирательству назначено, заседание состоится 30 августа», – уточнили в пресс-службе.

Тюльпанова добивается снятия ограничения на выезд, которое в свое время сама же и инициировала в период, когда ребенок жил с отцом. После того как Петроградский райсуд определил место жительства сына с матерью, ограничение осталось в силе. Для его снятия требуется согласие обоих родителей.

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По данным «Фонтанки», Кержаков не возражает поставить подпись под нужным документом, но у него есть встречные условия к Тюльпановой. Спортсмен хочет заключить нотариальное соглашение о времени и месте встреч с ребенком. На данный момент Милана позволяет свидания только на своей территории — в квартире либо на загородном участке, без выхода за забор. Кержаков желает нотариально закрепить свое право видеться с сыном три раза в неделю, соглашаясь на совокупное время свиданий не более пяти часов в неделю. Также ему бы хотелось брать сына два раза в месяц на выходные и раз в год — в двухнедельный отпуск.

Тюльпанова наотрез отказывается от такого предложения, и она через суд хочет снять ограничение на выезд. По данным «Фонтанки», накануне Кержаков подал заявление о том, чтобы дело не рассматривали без его участия.

Тюльпанова и Кержаков развелись в апреле 2019 года. Эксперты признали их хорошими родителями, Милана «победила» с небольшим перевесом. Спортсмен отказался от тяжбы, согласившись отдать сына матери, но выразил желание видеться с ним чаще, чем это ему позволялось.

При расторжении брака суд обязал Кержакова выплачивать алименты на содержание ребенка. В июне 2019 года приставы возбудили в отношении него исполнительное производство за долг в более 600 тысяч рублей. В настоящее время, судя по банку данных исполнительных производств, сумма алиментных обязательств сократилась до 72 тысяч. Предыдущей супруге, Марии Головой, экс-футболист должен 13,6 млн рублей.

Милана Тюльпанова после развода подалась в политику. Мечтает стать сенатором, но первый блин получился комом. Ей отказали в регистрации кандидатом на муниципальных выборах. Вести светский инстаграм у петербурженки пока получается лучше.