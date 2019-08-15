Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +20
$ 65.89р
73.45р
19:22 15.08.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
15.08.2019 18:30
Печать

В ПСК рассказали, как увеличить налоговый вычет за квартиру

По законодательству РФ покупатели недвижимости могут вернуть 13% от стоимости квартиры. При этом максимальная сумма, от которой рассчитывается вычет — 2 млн руб. Однако существуют способы увеличить размер возвращаемых средств. О них «Фонтанке» рассказали в ГК «ПСК».

В ПСК рассказали, как увеличить налоговый вычет за квартиру

unsplash.com

— Начать нужно с того, что вычеты бывают двух видов: имущественные и по процентам за ипотеку, — рассказывает Ирина Тютрина, руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК». — В первом случае возвращается 13% от тех самых 2 млн руб. Или меньшей суммы, если квартира стоит дешевле. Иными словами, максимально возможный размер вычета – 260 000 руб. Но эту сумму можно увеличить, если квартиру будут покупать супруги или родители с детьми. 

В ПСК привели примеры:

— Супруги приобрели двухкомнатную квартиру в ЖК «Славянка» за 4 млн руб. в совместную собственность. Каждый заплатил по 2 млн руб., а значит они оба могут подать документы на получение вычета в размере 260 тыс. руб. В сумме это составит уже 520 тыс. руб. Представим, что такую же квартиру приобрел один взрослый с ребёнком. Если на ребёнка оформляется доля в этой недвижимости, то взрослый собственник также может получить вычет за несовершеннолетнего в размере 13% от стоимости его доли. 

Теперь представим, что квартиру покупают супруги с ребёнком и оформляют равные доли – по 1/3 на каждого члена семьи. В таком случае оба взрослых собственника получают вычет за свои доли и за долю ребёнка. Если детей двое и больше – принцип расчёта сохраняется.

Кстати, если стоимость квартиры меньше 2 млн руб., но у вас были расходы на отделку, их также можно включить в вычет. В этом случае потребуются документы, подтверждающие оплату работ по отделке. 

Вычет по процентам за ипотеку

Для покупателей квартиры в ипотеку есть еще одна возможность – вычет по процентам за ипотеку. В данном случае расчётная сумма больше — до 3 млн руб. Однако здесь 13% рассчитывается только от фактически уплаченных процентов, а не от размера займа. Проще говоря, от суммы переплаты.

— В 2017 году была оформлена ипотека в размере 12 млн руб. на трёхкомнатную квартиру в ЖК «Дипломат», — приводят ещё один пример в ПСК. — За 2017 и 2018 годы собственник заплатил 3 млн руб. процентов по ипотечному кредиту. В 2019 году собственник подаёт декларацию 3-НДФЛ в налоговую службу, заявляя вычет по процентам, и возвращает 390 тыс. руб. В 2020 году собственник подаст аналогичную декларацию на вычет по уплаченным процентам в 2019 году. И так далее, за каждый календарный год.

Воспользоваться можно сразу двумя вычетами и вернуть 13% как от стоимости квартиры (единоразово), так и от процентов по ипотеке (ежегодно). Право получить оба вычета есть у всех официально работающих граждан, с зарплаты которых удерживается НДФЛ. А также у индивидуальных предпринимателей с общей системой налогообложения. 

Какие документы нужны

В ГК «ПСК» предоставили чек-лист для подготовки заявления на налоговый вычет за квартиру:

Реклама


справка о доходах 2-НДФЛ (её можно получить в бухгалтерии на работе);

декларация 3-НДФЛ;

договор купли-продажи недвижимости или выписка из ЕГРП о праве на недвижимость. Если квартира в новостройке, то потребуется подписать с застройщиком акт приёма-передачи и предоставить его копию;

копии квитанций, платежных поручений об оплате недвижимости;

копию свидетельства о браке, если покупали супруги. В этом случае потребуется также письменное заявление о распределении имущественного вычета между супругами;

заявление на вычет;

копия паспорта, ИНН; 

заявление на возврат денег с реквизитами банковского счёта.

Для получения вычета по ипотечным процентам дополнительно к этому списку потребуются:

кредитный договор на ипотеку;

справка о начисленных и уплаченных процентах по кредиту и график платежей.

Дополнительную информацию можно получить в налоговой службе и в банке (в случае вычета по ипотечным процентам). Для покупателей квартир в ГК «ПСК» консультации и помощь в подготовке документов предоставляется менеджерами ПСК по телефону (812) 640-38-38 и в отделах продаж.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Дипломат -  застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
unsplash.com
15.08.2019 18:36

Инструкция от ПСК: как уйти на каникулы по ипотеке

Ипотечные каникулы – это опция для заёмщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. С 31 июля она доступна всем россиянам. В ГК «ПСК» рассказали, кому предоставляются послабления и какие документы понадобятся для этого.
www.shutterstock.com
15.08.2019 18:00

Ставки сделаны!

Ещё недавно для покупки квартиры большинству россиян приходилось копить средства в течение десятилетий.
предоставлено компанией ARKAN
15.08.2019 17:03

АРКАН нашел в Таджикистане автомобиль, угнанный ранее в Петербурге

Главная задача поискового маяка – быть незаметным, его не должны обнаружить. Поисковое оборудование «вступает в бой» тогда, когда преступники уверены, что их планам уже ничего не угрожает.
ГК "КВС"
15.08.2019 16:10

Клубный дом «Б57» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс бизнес-класса «Б57» в Московском районе от ГК «КВС», продажи в котором стартовали в этот понедельник, аккредитован еще одним банком. Ипотеку на квартиры в комплексе теперь можно получить в банке «Открытие» по ставке от 8,9% годовых.
Boxberry
15.08.2019 15:30

Покупка товаров онлайн становится все более востребованной

Рассказываем о смещении интересов потребителя в доставке товаров из интернет-магазинов
15.08.2019 13:40

«Петербургская Недвижимость» представляет новый клубный дом у парка Победы

Компания начала продавать квартиры в жилом комплексе «Б57», который расположен в исторической части Московского района, в паре шагов от великолепного парка Победы.
Группа ЦДС
15.08.2019 11:03

Группа ЦДС заключила договор о проектном финансировании на 12,9 млрд рублей

Группа ЦДС и Банк ДОМ.РФ заключили соглашение об открытии кредитных линий на сумму 12,9 млрд рублей на строительство 4-х корпусов жилого квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка» в Санкт-Петербурге площадью 288 тыс. кв. м.
АО «Альфа-Банк»
15.08.2019 10:30

Альфа-Банк запустил интеллектуального HR-бота для сотрудников

В Альфа-Банке запущена интеллектуальная система консультирования сотрудников по HR-вопросам. Теперь сотрудники банка в течение секунды получают нужные им консультации в автоматическом режиме.
АО «Альфа-Банк»
14.08.2019 18:27

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы

Альфа-Банк признан лучшим ипотечным банком Центральной и Восточной Европы в рамках премии Best Consumer Digital Bank Awards международного журнала о банках и финансах Global Finance.
ГК «Полис Групп»
14.08.2019 18:26

ГК «Полис Групп» приступила к благоустройству в ЖК «ПаркЛэнд»

Строительство ЖК «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» строит в Кудрово, рядом с парком Оккервиль, переходит в стадию высокой готовности.
«Главстрой Санкт-Петербург»
14.08.2019 13:54

ГУИОН проверил новую школу в ЖК "Северная долина" перед учебным годом

Представители СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУП «ГУИОН») провели техническую инвентаризацию и кадастровые работы на территории общеобразовательной школы по адресу: ул. Федора Абрамова, д. 16, корп. 3, стр. 1.
ГК «Эталон»
14.08.2019 12:14

Еще один банк снизил процентные ставки по ипотеке для «Эталон ЛенСпецСМУ»

ПАО «Промсвязьбанк» снизил процентные ставки по ипотеке на покупку квартир в готовых и строящихся объектах АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).