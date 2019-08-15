В ПСК рассказали, как увеличить налоговый вычет за квартиру

По законодательству РФ покупатели недвижимости могут вернуть 13% от стоимости квартиры. При этом максимальная сумма, от которой рассчитывается вычет — 2 млн руб. Однако существуют способы увеличить размер возвращаемых средств. О них «Фонтанке» рассказали в ГК «ПСК».

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— Начать нужно с того, что вычеты бывают двух видов: имущественные и по процентам за ипотеку, — рассказывает Ирина Тютрина, руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК». — В первом случае возвращается 13% от тех самых 2 млн руб. Или меньшей суммы, если квартира стоит дешевле. Иными словами, максимально возможный размер вычета – 260 000 руб. Но эту сумму можно увеличить, если квартиру будут покупать супруги или родители с детьми.

В ПСК привели примеры:

— Супруги приобрели двухкомнатную квартиру в ЖК «Славянка» за 4 млн руб. в совместную собственность. Каждый заплатил по 2 млн руб., а значит они оба могут подать документы на получение вычета в размере 260 тыс. руб. В сумме это составит уже 520 тыс. руб. Представим, что такую же квартиру приобрел один взрослый с ребёнком. Если на ребёнка оформляется доля в этой недвижимости, то взрослый собственник также может получить вычет за несовершеннолетнего в размере 13% от стоимости его доли.

Теперь представим, что квартиру покупают супруги с ребёнком и оформляют равные доли – по 1/3 на каждого члена семьи. В таком случае оба взрослых собственника получают вычет за свои доли и за долю ребёнка. Если детей двое и больше – принцип расчёта сохраняется.

Кстати, если стоимость квартиры меньше 2 млн руб., но у вас были расходы на отделку, их также можно включить в вычет. В этом случае потребуются документы, подтверждающие оплату работ по отделке.

Вычет по процентам за ипотеку

Для покупателей квартиры в ипотеку есть еще одна возможность – вычет по процентам за ипотеку. В данном случае расчётная сумма больше — до 3 млн руб. Однако здесь 13% рассчитывается только от фактически уплаченных процентов, а не от размера займа. Проще говоря, от суммы переплаты.

— В 2017 году была оформлена ипотека в размере 12 млн руб. на трёхкомнатную квартиру в ЖК «Дипломат», — приводят ещё один пример в ПСК. — За 2017 и 2018 годы собственник заплатил 3 млн руб. процентов по ипотечному кредиту. В 2019 году собственник подаёт декларацию 3-НДФЛ в налоговую службу, заявляя вычет по процентам, и возвращает 390 тыс. руб. В 2020 году собственник подаст аналогичную декларацию на вычет по уплаченным процентам в 2019 году. И так далее, за каждый календарный год.

Воспользоваться можно сразу двумя вычетами и вернуть 13% как от стоимости квартиры (единоразово), так и от процентов по ипотеке (ежегодно). Право получить оба вычета есть у всех официально работающих граждан, с зарплаты которых удерживается НДФЛ. А также у индивидуальных предпринимателей с общей системой налогообложения.

Какие документы нужны

В ГК «ПСК» предоставили чек-лист для подготовки заявления на налоговый вычет за квартиру:

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• справка о доходах 2-НДФЛ (её можно получить в бухгалтерии на работе);

• декларация 3-НДФЛ;

• договор купли-продажи недвижимости или выписка из ЕГРП о праве на недвижимость. Если квартира в новостройке, то потребуется подписать с застройщиком акт приёма-передачи и предоставить его копию;

• копии квитанций, платежных поручений об оплате недвижимости;

• копию свидетельства о браке, если покупали супруги. В этом случае потребуется также письменное заявление о распределении имущественного вычета между супругами;

• заявление на вычет;

• копия паспорта, ИНН;

• заявление на возврат денег с реквизитами банковского счёта.

Для получения вычета по ипотечным процентам дополнительно к этому списку потребуются:

• кредитный договор на ипотеку;

• справка о начисленных и уплаченных процентах по кредиту и график платежей.

Дополнительную информацию можно получить в налоговой службе и в банке (в случае вычета по ипотечным процентам). Для покупателей квартир в ГК «ПСК» консультации и помощь в подготовке документов предоставляется менеджерами ПСК по телефону (812) 640-38-38 и в отделах продаж.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Дипломат - застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house