По традиции. Дорогой красивый BMW запер Большую Конюшенную, встав у ДЛТ вторым рядом

На этот раз хамом, запершим Большую Конюшенную улицу, стал водитель дорогого BMW с «красивым» номером – оставляем его видимым для быстрейшего поиска нарушителя сотрудниками ГИБДД. Фотографию 15 августа разместил паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По данным «Фонтанки», автомобиль этот – 249-сильный BMW 530D xDrive 2018 года выпуска, такие стоят более 4 миллионов рублей. Он числится за 28-летним мужчиной, который занимается бизнесом и общественно-политической деятельностью, в основном в северных регионах России. Мужчина не очень аккуратный водитель, у него более 20 штрафов, выписанных как на этот BMW, так и на Mercedes AMG C43, в том числе на суммы 1,5 тысячи рублей, 3 и 5 тысяч рублей. В одной из организаций, в которой автовладелец работает топ-менеджером, «Фонтанке» сообщили, что в Петербурге 15 августа его быть не должно.

Такие ситуации на Большой Конюшенной не редкость: по всей видимости, напротив ДЛТ встают покупатели, не удосужившиеся поискать место у обочины чуть дальше или на соседних улицах. И если легковушки, как правило, ещё могут их объехать, то туристические автобусы, которых здесь немало, запирают эту важную, хоть и маленькую, улицу напрочь.

В аналогичной пробке, когда автобус не смог объехать «Бентли», в 2015 году пришлось ждать карете скорой помощи. В октябре 2018 года на том же самом месте припарковался мужчина на «Роллс-Ройсе». «Фонтанка» опубликовала кадры с места нарушения, и ГИБДД выписала ему штраф.