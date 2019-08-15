Блицкрига не вышло. Петербургская «Мэлон Фэшн Груп» закрыла магазины в Польше

Петербургская «Мэлон Фэшн Груп» покинула рынок Польши, где работала с 2017 года. Об этом рассказал 15 августа генеральный директор компании Михаил Уржумцев.

По его словам, бизнес подкосило введение запрета на работу по выходным дням, из-за которых торговые точки недосчитались большой доли выручки.

В итоге 7 точек были закрыты в апреле 2019 года. «У нас забрали 52 лучших рабочих дня в году, фактически 2 месяца, при этом затраты остались те же... Мы хотели стать той самой российской компанией, которая завоюет Европу, но не сложилось», – сказал Михаил Уржумцев.

Новых попыток международной экспансии компания предпринимать не планирует.

Реклама



Ранее с инициативой ввести аналогичные ограничения работы магазинов в России выступала сеть Zenden. По мнению Михаила Уржумцева, потери отечественных сетей могут быть сопоставимыми с теми, что понесла сама МФГ в Польше.

Melon Fashion Group была создана в 2005 году на базе петербургской фабрики «Первомайская Заря». Сейчас управляет тремя сетями: befree, Love Republic и Zarina, общее количество магазинов — 579. Среди акционеров ретейлера — шведские Eastnine (35,96%) и East Capital Holding (11,23%), кипрская I.G.M. Manufactrust Ltd (35,53%), гендиректор Михаил Уржумцев (6,12%). Выручка в 2018 году составила 17,6 млрд рублей.