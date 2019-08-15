Маршрутка в Красном Селе влетела в стоящие на светофоре легковушки. Трое пострадавших

Серьёзная авария с маршруткой собрала вечером 15 августа пробку длиной более 3,5 километра на Красносельском шоссе из Петербурга в направлении Красного Села.

Маршрутка и два автомобиля столкнулись перед объездной дорогой, на участке, где движение и без того ограничено, сообщают в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». По словам очевидцев, маршрутка «Мерседес Спринтер» врезалась в стоящие на красный свет «Митсубиши» и «Тойоту».

«Четвёртой должна была быть я. Повезло, остановилась машина за пару см до меня», – рассказывает Ася. Отписался в комментариях и, видимо, пассажир маршрутки Александр: «В данном ДТП почти сломал нос, но сейчас не об этом. Мало ли вдруг здесь будет тот человек, который нашел мой именной проездной».

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На место, по словам очевидцев, прибыли пять-шесть карет скорой помощи и «гаишников целая рота». «Огромные молодцы и наша родная любимая 33 МЧС (приехали самые первые), и скорые, и ДПС! – пишет Женя. – Огромная благодарность».

На данный момент медицинская помощь после ДТП понадобилась только троим, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. У одной женщины зафиксированы повреждения средней степени тяжести, ещё одна женщина и один мужчина – в состоянии лёгкой степени тяжести. Время и место ДТП – 15 августа, 16:15, проспект Ленина, 5.

Ещё одна маршрутка не вписалась в прямой участок Ленинского проспекта, у дома 135, в сторону «Московской», сообщает телеграм-канал «Мегаполис».