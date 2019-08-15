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Бизнес
15.08.2019 17:55
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Sela возвращается в Петербург. Старейший российский фешен-бренд купила «Мэлон Фэшн Груп»

Петербургский ретейлер «Мэлон Фэшн Груп» (бренды befree, Zarina, Love Republic) приобрел сеть Sela. Об этом 15 августа сообщил генеральный директор компании Михаил Уржумцев.

Сумма сделки не раскрывается. Общая инвестпрограмма «Мэлон Фэшн Груп» в 2019 году, включая приобретение Sela, составит 600 млн рублей.

В сделку вошли сам бренд Sela и 278 магазинов, из которых 143 собственных и 135 франчайзинговых.

Всего с учётом Sela сеть «Мэлон Фэшн Груп» будет насчитывать 857 магазинов по всей России.

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Sela была основана в 1991 году в Петербурге Борисом Остробродом и Аркадием Пекаревским и является старейшим российским фешен-брендом. После выхода Аркадия Пекаревского из бизнеса штаб-квартира располагалась в Москве.

Как пояснила Анна Миланович, директор бренда Sela в составе «Мэлон Фэшн Груп», теперь управление маркой снова сосредоточится в Северной столице. Позиционирование будет скорректировано. Бренд откажется от мужской линейки и сосредоточится на продажах базовых коллекций для женщин и детей от 2 до 16 лет – как мальчиков, так и девочек. Новым слоганом станет "moms and monsters". Цены будут снижены. По стоимости Sela будет орентироваться на H&M kids.

Melon Fashion Group была создана в 2005 году на базе петербургской фабрики «Первомайская Заря». Сейчас управляет тремя сетями: befree, Love Republic и Zarina, общее количество магазинов – 579. Среди акционеров ретейлера – шведские Eastnine (35,96%) и East Capital Holding (11,23%), кипрская I.G.M. Manufactrust Ltd (35,53%), гендиректор Михаил Уржумцев (6,12%). Выручка в 2018 году составила 17,6 млрд рублей.

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